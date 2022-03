Papin: “Scelsi il Milan perchè giocava Van Basten”

Jean-Pierre Papin svela un retroscena di mercato

L’ex attaccante del Milan, Jean-Pierre Papin, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida al Maradona. Il francese ha svelato un retroscena di mercato sul suo passato. Ecco le sue parole:

“Quando ero a Marsiglia mi voleva il Napoli. Vennero fino in Francia per convincermi, ma su di me c’era anche il Milan, e nel Milan c’era Van Basten. Io volevo giocare con Marco e scelsi i rossoneri… Sapete come è andata, no?”.