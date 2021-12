Pedullà: “Insigne? Il suo agente non gli ha portato un’offerta valida, la MLS è la periferia del calcio”

L’esperto di mercato dice la sua sul probabile addio di Lorenzo Insigne al Napoli

Alfredo Pedullà ha commentato ai microfoni di Sportitalia il probabile trasferimento di Lorenzo Insigne in MLS al Toronto.

Queste le sue parole:

“L’offerta è importante, ma accettare il trasferimento in Canada sarebbe una panacea. Come si può decidere di andare a giocare lì dopo aver vinto l’Europeo e a pochi mesi dal Mondiale? Il Canada è la periferia del calcio!

Bisogna stare attenti a certe decisioni, può capitare che ti penti dopo 6 mesi. Tra l’altro l’agente non è stato in grado di portargli una, dico un’offerta valida. Se sei Insigne, con i numeri che hai e dopo aver vinto l’Europeo da protagonista, ritengo che uno straccio di proposta te la debbano portare, seppur sia a 5, 6 o 7 milioni. Accettare la MLS ora non avrebbe molto senso, si può anche aspettare nella vita”.

