Corriere dello Sport – Petagna in bilico: occhi su Simeone e spunta anche Barak del Verona.

Il rinnovo di Dries Mertens cambia totalmente le prospettive in attacco in casa Napoli:

“Con l’apertura verso il rinnovo di Mertens, cambierebbero anche le prospettive per Petagna, che ha sempre un proprio mercato: a Giuntoli piace, per un organico extralarge, il «Cholito» Simeone, e più in generale a Verona c’è anche altro, ad esempio, Barak, centrocampista con caratteristiche ampie e una tendenza che lo spinge a starsene comodamente in un centrocampo a due o a tre”.

