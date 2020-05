Pino Aprile propone una tassa patrimoniale per non ricorrere al MES

Il leader del Movimento 24 agosto per l’Equità Territoriale Pino Aprile, in diretta su Facebook, lancia la sua proposta per l’economia del paese.

Secondo Pino Aprile, se proprio si deve ricorrere ad uno strumento estremo per risanare il Paese, meglio ricorrere ad una tassa patrimoniale che al MES. Il MES è una combinazione di misure che è paragonabile allo strozzinaggio, significherebbe vendere il Paese, incalza Aprile. Attraverso invece una patrimoniale potremmo essere noi stessi a ricomprarci la Nazione. Pino Aprile si rivolge alle regioni del Nord invitandole a non pensare a quanti soldi entrerebbero nelle loro casse con il MES ma a ragionare come Paese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ripresa Serie A, ipotesi calendario Napoli per le ultime partite

CorSera – Blitz degli ispettori federali a Castel Volturno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Quanto durerà la pandemia? Cosa dice l’Oms

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts