Pisacane, ag. Insinge: “Rinnovo? Non abbiamo fretta. Per Sabato farà di tutto”

Insigne, parla il suo agente

Nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Non so come si è svegliato Insigne, ma lui è sempre molto allegro e fiducioso. Avverte ancora un po’ di dolore, ma spero ci sara. Col Barcellona sarà una partita importante, può salvarti da una stagione non bellissima ma non deve nemmeno essere vista come la partita della vita, non vorrei si creasse troppa pressione, il Barcellona è fortissimo. Non è l’ultima spiaggia per l’allenatore o qualche giocatore.

Il Napoli in tutte le partite che contano veramente si fa trovare pronto, è vero che la partita è un Davide contro Golia ma sono fiducioso nel fatto che il Napoli possa entrare in campo con la stesa giusta, senza nulla da perdere e mostrando il proprio gioco.

Recupero? Lui aveva ricevuto un colpo ma non se n’era nemmeno accorto, poi ha sentito un dolore forte e ha pensato potesse essere qualcosa di importante, poi ha capito che aveva subito un colpo. Ha preso una botta, ed ovviamente ha pensato anche al fatto che poteva saltare il Barcellona. E’ fiducioso, starà ai dottori dare l’ok ma lui farà di tutto per essere in campo.

Test definitivo? Sarà valutato giorno per giorno, la valutazione magari sarà fatta l’ultimo giorno utile. Lorenzo vuole esserci a tutti i costi, vediamo.

Rinnovo Insigne? Non c’è fretta, finiamo la stagione nel migliore dei modi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ex direttore sportivo del Milan: “Osimhen? Il Napoli ha fatto un grandissimo colpo”

Il messaggio del Napoli: “I nostri pensieri sono con Beirut e il popolo libanese”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Colombia: ambulanza giunge in tenuta ex presidente Uribe