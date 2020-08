Ex direttore sportivo del Milan: “Osimhen? Il Napoli ha fatto un grandissimo colpo”

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan

“Il Napoli ha fatto un grandissimo colpo. Come ho già detto in altre occasioni, Osimhen è calciatore diverso da Milik. Credo che la caratteristica del nigeriano che più ama Gattuso sia quella nelle ripartenze, dove Osimhen sa davvero mangiarsi il campo. Credo che per il tipo di gioco che fa Rino, questo attaccante sia l’ideale. Inoltre oltre ad avere la velocità e il fiuto per il gol è molto strutturato“.

