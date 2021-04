Pistocchi su Sarri: “Due club su di lui, entro fine mese la firma”

Pistocchi sul futuro di Maurizio Sarri

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove si è espresso in merito al futuro di Sarri. Ecco quanto riportato:

“Credo che Sarri sia vicino a firmare per qualcuno. I suoi agenti lavoravano per cercargli una squadra in Premier, però in Italia oltre al Napoli, c’è la Roma. Siamo ad Aprile ed oggi si decidono i giochi, entro questo mese deve firmare.”

