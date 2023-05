Possibile cambio d’orario per Udinese-Napoli: le parole del Prefetto di Udine

Possibile cambio d’orario della sfida Udinese-Napoli, le ultime

Calcio Napoli – Possibile cambio d’orario per la sfida Udinese-Napoli. Di seguito le parole del Prefetto di Udine:

“L’unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in Prefettura, con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita”, questo è quanto ha riferito, all’ANSA, il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, interpellato circa una possibile richiesta di anticipo pomeridiano della gara interna con il Napoli di giovedì 4 maggio, per motivi di ordine pubblico. Ogni possibile istanza in proposito viene, quindi, rinviata a domani, al termine del summit.

