QUESTIONE DI MODULI: Fiorentina-Napoli, previsione tattica e probabili formazioni

Tattica Fiorentina-Napoli – Domenica 3 ottobre, ore 18.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina-Napoli, match valevole per le settima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, reduci dalla prima sconfitta in gare ufficiali contro lo Spartak Mosca in Europa League sono chiamati a reagire subito e a smaltire le scorie della gara di giovedì. La Fiorentina vorrà portare a 5 il numero totale di vittorie in questo campionato, salito a 4 dopo la vittoria della scorsa giornata sul campo dell’Udinese. “Questione di moduli” è la rubrica dedicata agli appassionati di lavagnette tattiche, moduli e sistemi di gioco.

Il Napoli di Spalletti

Nella scorsa giornata di campionato gli uomini di Spalletti hanno archiviato la pratica Cagliari con un 2-0, riprendendosi la vetta della Serie A, in ogni gara ufficiale di stagione gli azzurri hanno segnato almeno due gol a partita. Dopo il rientro di Meret tornano a disposizione anche Mertens e Demme, rimangono ai box Lobotka e Ghoulam ma anche per loro il ritorno in campo è vicino. Questa la probabile formazione azzurra: NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Insigne, Osimhen.

I partenopei arrivano al Franchi dopo una gara che ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca, l’arbitraggio è stato oggetto di molte polemiche e il risultato, 3-2 per gli avversari, è stato la conseguenza di episodi causati nella maggior parte da chiamate errate del direttore di gara. In campionato però gli azzurri sono ancora a bottino pieno e l’obbiettivo e quello di allungare la striscia di risultati positivi.

Lo schieramento in campo è il solito, in fase di impostazione gli azzurri mantengono spesso il 4-3-3, ma portano in area anche 4 uomini, passando di fatto ad un momentaneo 4-2-4. In fase di non possesso invece si passa al 4-1-4-1 o 4-5-1 a linee molto serrate.

La Fiorentina di Italiano

L’inizio della Fiorentina in campionato è stato molto promettente. I Viola risiedono alla quinta posizione in campionato, con 12 punti e quattro vittorie su sei partite. Quella di Italiano è una squadra che convince per risultati e prestazioni, ha già fatto vittime importanti come l’Atalanta nella trasferta di Bergamo dello scorso 11 settembre. Questo il probabile schieramento: FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

La squadra di Italiano ha grande intensità, gioca in verticale e in fase di impostazione passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1 molto alto, portando gli esterni, il trequartista e l’attaccante in area avversaria. in fase di non possesso la squadra si schiaccia, passando ad un 4-5-1 a maglie strettissime, con l’obbiettivo di impedire agli avversari di trovare il corridoio per il passaggio. La difesa però non è impeccabile, sono infatti 10 le reti concesse finora in Serie A, quasi 1,7 gol incassati per gara.

Tattica Fiorentina-Napoli

Vlahovic è il pericolo numero uno tra i Viola, il suo bottino è di 4 gol, di cui 3 su rigore. L’attaccante dal dischetto è infallibile, ha realizzato infatti tutti e 10 i penalty che ha calciato. Occhio inoltre a Bonaventura e al grande ex Jose Callejon che con Italiano sta trovando più spazio. Gli azzurri saranno a pieno regime, potranno contare sul solito Osimhen e su una squadra quasi al completo, in cui gli unici indisponibili sono Ghoulam e Lobotka, con Dries Mertens pronto a subentrare dalla panchina se necessario, rimane però da capire lo stato di forma degli uomini di Spalletti, che nell’ultimo periodo hanno speso molte energie.

Alessandro Santacroce

