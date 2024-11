Sky Sport – Ranieri: “Non ero contento della partita contro il Napoli. Non mi piace difendere”

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, è intervenuto in diretta, dopo il 2-2 in Europa League contro il Tottenham: “I ragazzi hanno fatto una gran partita, non ero contento di quella disputata col Napoli. A me non piace difendere, volevamo ribattere colpo su colpo. Oggi sono stato ben chiaro, non voglio una squadra che si rinchiude ma che attacca. I tifosi amano di più una squadra che tenta di vincere, poi ci può riuscire o meno. Mi sono spiegato bene e loro hanno risposto alla grande, gli ho detto che il risultato è importante ma fino a un certo punto e che non potevamo essersi dimenticati di saper giocare bene a calcio”.

Hummels ha chiuso da campione dopo l’errore?

“Sono quegli episodi che solo il VAR riesce a vedere, ma questa è gente con esperienza incredibile. Ha dato tranquillità e sicurezza, pur non essendo al massimo della forma. Sono convinto che potrà fare non bene, ma benissimo e che i tifosi saranno contentissimi di poter ammirare quel campione visto in Germania”.

Siete disposti a prendere più rischi?

“Questo è quello che avevo chiesto, logico che hanno dei velocisti incredibili. Ho fatto i complimenti a Postecoglu perché mi piace questo spirito, siamo stati bravi a metterli in difficoltà”.

La strada è quella giusta per togliersi la negatività?

“Non credo che una rondine possa fare primavera, dobbiamo lavorare duramente: solo così possiamo fare buone partite”.

Come sta Dybala?

“Dybala negli ultimi venti giorni si è allenato così poco che un tempo è sufficiente. Non mi sentivo di rischiarlo, ha fatto bene nel primo tempo: il portiere gli ha fatto una parata miracolosa”.

Questa partita può essere la campana di Sant’Antonio che suona come ha detto ieri?

“Speriamo”. (ride ndr)

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Pavard: arriva il comunicato dell’Inter

Napoli su due attaccanti, possibile addio per Raspadori e Simeone

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sciopero generale: quattro ore di stop per trasporti, 8 per altri settori