Renica: “Rrahmani non è da Napoli, a Torino giocherà Maksimovic”

L’ex Renica su Rrahmani

L’ex azzurro Alessandro Renica è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato di Amin Rrahmani e del prossimo impegno del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Rrahmani non è scarso, ma non è adeguato per il Napoli per gli errori che gli ho visto fare in campo. Maksimovic ha un altro problema: i cali di tensione che si vedono meno quando c’è Koulibaly. A Milano e Roma Maksimovic ha fatto due partite sontuose. Koulibaly-Maksimovic è la coppia più logica in vista della Juventus. Manolas ha fatto una partita orrenda sabato perché è un mese e mezzo che non gioca. L’unico rodato è Maksimovic: se giocasse sempre così come a Roma e a Milano ci sarebbe la fine per comprarlo. È stato da 7.5! Al 90% ci sarà la coppia Koulibaly-Maksimovic. Il Napoli troverà una Juve arrabbiata! Partirei con Politano, anche se Gattuso ha fatto fare minuti a Lozano: non rinuncerei a Politano, sta trascinando. Gli azzurri ci arrivano bene a questa partita, sono molto fiducioso. Si deve andare lì per vincere, non per il pareggio. I presupposti ci sono tutti, sarà una gara difficilissima ma il Napoli ci arriva bene.”

