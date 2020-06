“Rinnovo o cessione per Milik, potenziale sostituto di livello”. Il Ds Giuntoli

Rinnovo o cessione per Milik, contratto in scadenza nel 2021. Giuntoli ha detto che sono in contatto con l’agente per arrivare a una decisione serena.

Calciomercato Napoli – Rinnovo o cessione per Arkadiusz Milik, contratto in scadenza nel 2021.

Sulla questione si espresso in modo chiaro il Ds Cristiano Giuntoli, intervistato in diretta a Sky:

Rinnovo o cessione per Milik

Giuntoli:

“Stiamo parlando con i suoi agenti per il rinnovo in maniera serena, crediamo di risolvere la questione a breve in un senso o nell’altro. Se non vuole restare, andrà sul mercato. L’importante è essere coerenti, se non resta con la testa giusta è giusto che vada via”.

Il direttore sportivo, poi si è espresso anche sul potenziale sostituto del polacco:

“Se andrà via Milik cercheremo un attaccante di grande livello. Vediamo se andare su un giovane di prospettiva per il quale investire di più mettendo i soldi in banca, per così dire, o su un calciatore esperto con un esborso economico magari inferiore. Quando con la proprietà dovrò parlare di attaccante dovrò farmi trovare pronto e quindi sto sondando il terreno”.

