Rinnovo Ospina, troppi nodi da sciogliere, addio vicinissimo

Esclamativo è il silenzio di David Ospina, in scadenza come Mertens il 30 giugno, scrive il Corriere dello Sport sottolineando la differenza tra domanda e offerta d’ingaggio, ma anche la divergenza di vedute sulla durata: “Lui chiede un triennale, la società offre un biennale. Se vogliamo, alla situazione di Ospina è legata anche quella di Meret: Alex ha voglia di restare a Napoli e il Napoli è convinto che alla fine rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, ma lui per firmare chiede un progetto che lo riguardi in maniera più coinvolgente”.