Ripresa del calcio: sarà Daniele Orsato l’arbitro di Juventus-Milan

Ripresa del calcio, gli arbitri designati per le semifinali di Coppa Italia, le gare di ritorno

Ripresa del calcio, sono ufficiali i nomi degli arbitri designati per le semifinali di Coppa Italia, le gare di ritorno. Per Napoli-Inter il fischio d’inizio sarà di Rocchi, per Juve-Milan è stato scelto Daniele Orsato della sezione di Schio. Ecco la sestina completa della sfida dello Stadium in programma domani sera:

ORSATO

MONDIN – GALETTO

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI

