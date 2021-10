Rocchi: “Soddisfatto dei nostri arbitri, grazie a loro assistiamo a partite bellissime”

Il designatore degli arbitri dice la sua sul loro operato

Dopo le polemiche scaturite dal dubbio episodio Dumfries-Alex Sandro in Inter-Juve e la direzione tutt’altro che perfetta di Roma-Napoli, Gianluca Rocchi, ex arbitro e designatore di Serie A e Serie B, ha parlato a Radio Rai dicendosi soddisfatto dell’operato dei direttori di gara.

Queste le sue parole:

“Ho deciso di fare questo piccolo intervento per dire che noi non ci tiriamo indietro da eventuali errori, peraltro di ieri sono assolutamente soddisfatto, una giornata ottima per noi. Stiamo assistendo a partite bellissime ed è anche merito degli arbitri: col rientro del pubblico e un campionato molto competitivo diventa più difficile anche per noi, ma abbiamo fatto una scelta puntando su un gruppo giovane e sono contento di come ha approcciato le gare, spero continuino su questa strada”.

