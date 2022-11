Ronaldo a un passo dalla firma con l’Al Nassar, accordo e cifre sconvolgenti

Calciomercato- Per Cristiano Ronaldo dopo l’addio al Manchester United, si profilerebbe una nuova esperienza ma non in Europa.

Calciomercato, Ronaldo all’Al Nassr

Secondo quanto annunciato da Marca, Ronaldo sarebbe vicinissimo alla firma con l’Al Nassr in Arabia Saudita. Un accordo titanico da due anni e mezzo da circa 200 milioni di euro a stagione compreso di ingaggi e accordi pubblicitari. Alla fine il fenomeno lusitano avrebbe scelto il Medio Oriente, poiché nessuna squadra europea o americana avrebbe potuto equiparare tale offerta.

