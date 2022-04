Ruud Krol: “Non ho visto una squadra correre unita verso l’obiettivo”

Ruud Krol ha commentato il momento degli azzurri

Ruud Krol ex difensore del Napoli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport commentando il momento stagionale del Napoli:

“Mi dispiace molto per la gente che meriterebbe tanta gioia e felicità per quello che trasmette alla squadra. Però la prestazione non mi è piaciuta ed è un peccato. Spero ancora che il Napoli possa rincorrere lo scudetto. Ma da uomo di calcio ho visto cose in campo che non mi sono piaciute. Quando hai un obiettivo così importante e lo senti vicino le forze dovrebbero moltiplicarsi. Non ho visto una squadra correre unita verso l’obiettivo. Ci sono momenti in cui si può andare in difficoltà in campo, ma bisogna aiutarsi. E poi non ho visto personalità. Se un compagno sbaglia è giusto dirglielo per sistemare le cose”.

