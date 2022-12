Salernitana: è fatta per Giullermo Ochoa

Guillermo Ochoa arriverà in Italia il prossimo giovedì

Sono stati fatti passi avanti per Guillermo Ochoa alla Salernitana. Secondo quanto riportato da Sky Sport il portiere messicano arriverà in Italia nella giornata di giovedì per svolgere le visite mediche. Successivamente firmerà un contratto che lo legherà al club granata fino al 30 giugno 2023.

Fonte foto: Instagram @yosoy8a (profilo ufficiale Guillermo Ochoa)

