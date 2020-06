Sconcerti: “L’inter meritava la finale, prestazione pallida del Napoli”

Sconcerti analizza Inter-Napoli

Attraverso il suo editoriale pubblicato su Il Corriere Della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato il match tra Napoli ed Inter. Ecco quanto dichiarato:

“L’Inter ha fatto come la Juve il giorno prima, si è appesantita nel secondo tempo. Mentre il Napoli ha fatto come il Milan, sempre la stessa pallida partita. Credo che questa sia la prima regola del nuovo calcio: lo sforzo non è lungo, quello che dai in più lo paghi in fretta. Che l’Inter meritasse di vincere la partita è certo. Che meritasse di eliminare il Napoli, molto meno. L’Inter è corretta sulla carta, ha giocatori giusti nei ruoli, non dentro la partita.”

