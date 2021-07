Settore giovanile Napoli: Fucci è un nuovo giocatore dell’under 17 A-B

Lucio Fucci è un nuovo giocatore del Napoli under 17 A-B.

Il settore giovanile del Napoli conclude un gran colpo in entrata: si tratta di Lucio Fucci, che ritorna nella sua regione. Secondo la redazione di Tutto Calcio Giovanile, il giovanissimo esterno sinistro ha firmato pochissimi istanti fa. Lucio Fucci è cresciuto nella società casertana dell’ “Asd Capua”, per poi andare in Emilia Romagna nel 2019, precisamente nel Parma. Tuttavia il ragazzo aveva voglia di tornare a casa, motivo in più per il quale dalla prossima stagione indosserà la maglia del Napoli.

