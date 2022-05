Si amplia la lista delle cessioni: anche Ounas verso l’addio. Già pronto il sostituto

La Gazzetta dello Sport – Si amplia la lista delle cessioni: anche Ounas potrebbe dire addio. Già pronto il sostituto.

Continua la rivoluzione di Aurelio De Laurentiis. Il prossimo profilo destinato a lasciare la squadra sembrerebbe essere proprio quello di Adam Ounas, che in questa stagione ha giocato poco e vorrebbe avere più spazio:

“Se Ounas andrà via, il club ha intenzione di riportare alla base il classe 1998 Alessio Zerbin che a Frosinone si è messo in luce, in Serie B”.

