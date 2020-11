Sky Modugno: “Osimhen fuori col Milan. Bakayoko, c’è attenzione sulle sue condizioni”

Sky, Modugno sulle condizioni di Osimhen e di Bakayoko

Ultime notizie calcio Napoli – Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sulle condizioni di Osimhen e Bakayoko. Di seguito le sue dichiarazioni:

Modugno:

“Su Osimhen le sensazioni lo vedono a rischio o quasi del tutto fuori con il Milan per poi gestirlo contro il Rijeka. La spalla fa poco male ma vogliono, attraverso questa visita, essere sicuri che non siano compromessi i tendini e che non ci siano microfratture. Sulla sinistra mi aspetto Mario Rui. Bakayoko? C’è grande attenzione per capire come stia. Sia lui che Llorente hanno un po’ di febbre. E’ un giocatore importante ma se si vira sul 4-3-3 ci sono soluzioni”.

