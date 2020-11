SKy, Napoli: “Osimhen? Salterà le prossime due partite, improbabile vederlo contro il Milan”

Sembra molto improbabile la presenza dell’attaccante in Napoli-Milan

Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sule condizioni di Victor Osimhen.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Buone notizie per Osimhen, che non si dovrà operare. Da valutare i tempi di recupero. Difficile vederlo in campo col Milan. La lussazione non è di grandissima entità, per fortuna. Il giocatore dovrà stare a riposo e comincerà le terapie sulla spalla destra per rientrare il prima possibile. Probabilmente salterà le prossime due partite, salvo recuperi a tempi di record“.

