Napoli, sondaggio per il potenziale sostituto di Osimhen: i dettagli

Napoli, sondaggio per il potenziale sostituto di Osimhen: idea Rasmus Hojlund

Calciomercato – Sondaggio del Napoli per il potenziale sostituto di Osimhen. Un nome nella lista di Giuntoli per il futuro dell’attacco azzurro è Rasmus Hojlund dell’Atalanta, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Napoli, sondaggio con l’Atalanta

“La società partenopea potrebbe pensare anche di offrire il rinnovo a Osimhen, anche se gli attuali 4 milioni rendono la trattativa piuttosto ardua. Ecco perché il Napoli si starebbe cautelando e ha fatto un sondaggio per il danese Rasmus Højlund, 20 anni, in forza all’Atalanta. Quattro gol in 17 partite per il talentuoso giocatore nerazzurro, ma un futuro da campione”.

