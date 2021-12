Sorteggio sedicesimi di Europa League, il Napoli sfida il Barcellona

Sorteggio sedicesimi di Europa League, il Napoli incontra il Barcellona.

Sorteggiato l’avversario del Napoli, gli azzurri dovranno affrontare nella doppia sfida valevole per il passaggio agli ottavi di finale il Barcellona, sorteggio non benevolo per la compagine azzurra, infatti dall’urna di Nyon è uscita la squadra che molti tifosi napoletani volevano evitare. Contro il Barcellona sarà un affascinante sfida carica di significato, infatti il club blaugrana è stata la prima squadra di Maradona in Europa, quindi sarà la giusta occasione per ricordarlo.