Spalletti come Benitez: ADL torna a parlare della famiglia distante

La Gazzetta dello Sport – Spalletti come Benitez: ritornano i discorsi di ADL sulla famiglia distante.

Aurelio De Laurentiis, durante il suo intervento a Palazzo San Giacomo, verso la fine dell’evento dedicato a Maradona, ha iniziato a parlare del futuro di Spalletti a Napoli e ha accennato diverse cose in merito alla famiglia distante:

“La questione famiglia non a Napoli non è nuova per De Laurentiis che quando si incrinò il rapporto con Rafa Benitez sottolineò più volte della famiglia a Liverpool”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ceccarini: “Koulibaly rinnoverà con il Napoli a mio parere”

Calciomercato: Scamacca in pole per sostituire Osimehn

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Ue ‘abbraccia’ l’ambasciata ucraina