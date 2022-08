Spalletti in conferenza: “Faremo innamorare i tifosi. Non ho timore di niente. Simeone sarà con noi a Verona”

La conferenza stampa di mister Spalletti

Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Verona:

Che Napoli si presenta? “Ora si parla naturalmente di un Napoli che non vede più quei giocatori importanti che hanno permesso i buoni risultati degli ultimi anni, d’esperienza, affidabili, si parla di un nuovo ciclo. Se si parla di Napoli le ambizioni sono sempre alte, altissime, abbiamo una città alle spalle che lo merita e dobbiamo subito assumerci le responsabilità”

“Quest’anno questa squadra farà innamorare i tifosi. Ho una grande responsabilità, questo mi stimola tantissimo. Ci vuole un pò di sostegno da parte dei tifosi. Adesso le dinamiche nello spogliatoio sono cambiate, dobbiamo essere bravi a ricreare carattere nello spogliatoio. Non ho timore di niente. Sono sicuro che ritroveremo una grande qualità di gioco anche senza Koulibaly, Ospina, Insigne e Mertens. Sono molto fiducioso dei miei calciatori.

Simeone? “Simeone se tutto va bene sarà convocato contro il Verona. Il Napoli ha bisogno di Simeone, è un acquisto corretto. Invece Sirigu è arrivato in ottima condizione. Kim è un giocatore di personalità e leadership con grandi qualità tecniche e tattiche”

Zerbin, Gaetano e Ambrosino: s’è delineato il loro futuro? “Gaetano e Zerbin valutiamo di tenerli, ci possono essere utili, sono sul livello degli altri, non pagano nessuna pena per poter giocare con gli altri. Ambrosino è uno che ha bisogno di fare esperienza per stare nel gruppo.