Spalletti riadatta la squadra: Mario Rui può cambiare ruolo

Napoli – Allarme infortuni. Luciano Spalletti è costretto a riadattare la squadra: novità sugli schieramenti in campo, si parte da Mario Rui.

La Gazzetta dello Sport prende in considerazione la situazione attuale del Napoli di Spalletti. Alla luce di tanti infortuni è possibile che, in alcune partite, sarà costretto ad adattare alcuni giocatori in altre posizioni. I cosiddetti jolly, in questo caso può rientrare Mario Rui: “Con la penuria di mediani e il progressivo recupero di Ghoulam ecco che potremmo ritrovarci in mezzo Mario Rui, che nelle ultime partite ha anche svolto questo ruolo, per sganciare più avanti Fabian Ruiz, che al momento però non si sa quando recupererà”.

