La Gazzetta dello Sport – Spalletti vicino alla squadra: polemica con ADL che voleva il ritiro imminente.

L’aria in casa Napoli è rovente, e la decisione di mandare tutti in ritiro permanente, sarebbe stata un’idea di Spalletti. Tuttavia, varie indiscrezioni, sospettano che sia stato un suggerimento presidenziale. Difatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto mandare la squadra in ritiro sin da dubito, ma il tecnico si è imposto ed ha ottenuto lo slittamento di un giorno, proprio come aveva promesso ai suoi ragazzi.

