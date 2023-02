Spezia-Napoli, tensione all’esterno dello stadio tra le tifoserie

Spezia-Napoli attimi di tensione all’esterno dello stadio

Prima della gara tra Spezia e Napoli, ci sono stati alcuni attimi di tensione tra le due tifoserie. Come riportato da gianlucadimarzio.com, prima della gara alcuni tifosi di casa hanno cercato di entrare in contatto con i tifosi partenopei. Ecco quanto riportato:

“A causa del divieto imposto ai tifosi azzurri di seguire la propria squadra del cuore in trasferta per due mesi, tra i quasi 10mila tifosi del Picco sono presenti quasi unicamente supporters spezzini. Invece, è stata registrata la presenza di circa 800 tifosi napoletani residenti in province del Nord. Al riconoscimento degli stessi, gli ultras dello Spezia hanno cercato lo scontro all’esterno dell’impianto. All’ingresso dei distinti, diviso dalle inferriate dall’esterno, il primo allarme scontri, sventati con prontezza dalle forze dell’ordine che hanno tenuto alla larga le due tifoserie. All’interno della Curva Ferrovia, la più calda dello stadio, i tifosi liguri hanno accolto i napoletani – situati in una porzione dei distinti – con cori razzisti e discriminatori già dalla fase di riscaldamento dei giocatori. Si temono ulteriori ripercussioni al termine del match.”

