Striscioni contro ADL: “Accetta un consiglio, smettila con la droga prima tu e tuo figlio”

Striscioni della Curva A: “ADL accetta un consiglio, smettila con la droga prima tu e tuo figlio”.

Durissima la reazione della Curva A, dopo le parole di ADL nell’assemblea della giornata di ieri: “I reietti si uniscono per fronteggiare le forze dell’ordine. Tutto quello che può essere racchiuso in un confronto tra tifoserie, in realtà è un pretesto per mettere a dura prova l’ordine costituito”.