Milan, Thiaw: “Napoli grande, ma noi 7 titoli vinti: la Champions è casa nostra”

Champions League – Il prossimo avversario del Napoli sarà il Milan, e a parlare della sfida tra i due club ai quarti di finale della competizione è stato Malick Thiaw.

Il difensore rossonero, impegnato con la Nazionale maggiore tedesca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DFB.de, parlando – tra le altre cose – proprio della sfida contro il Napoli in Champions League.

Milan, Thiaw:

“Il Napoli sta facendo una grande stagione in campionato e anche in Champions League. Ma si spera che ora sia tutto. Siamo il Milan. Chi conosce la nostra tradizione, con sette titoli vinti in Champions League, sa che questa è più casa nostra”.

