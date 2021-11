UFFICIALE – ADL annuncia la ‘The First Maradona Cup’, amichevole tra Napoli ed Argentina

A Show the Futbol, ADL ha annunciato la “The first Maradona Cup”, amichevole tra Napoli ed Argentina per Diego Armando Maradona.

The first Maradona Cup, dopo l’installazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona, ADL ha ufficializzato, alla nota trasmissione sportiva argentina, un’altra iniziativa per onorare la memoria di Diego Armando Maradona nello stadio di Napoli:

“Insieme con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’ambasciata argentina a Roma, stiamo lavorando per poter organizzare il 24 maggio, allo Stadio Maradona, una partita amichevole tra il Napoli e l’Argentina. La chiameremmo The First Maradona Cup”.