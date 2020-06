Ufficiale – Arthur Melo alla Juventus, operazione da circa 110 milioni di euro

Barcellona e bianconeri hanno trovato l’accordo: Arthur Melo è un giocatore della Juventus

E’ arrivata l’ufficialità: Arthur Melo è della Juventus. Ad annunciarlo è stato lo stesso club blaugrana sul proprio sito ufficiale: Barcellona e Juventus hanno trovato l’accordo per il passaggio del giocatore brasiliano in bianconero. Il centrocampista concluderà la stagione in Spagna per poi trasferirsi in Italia ad agosto. Il club di Torino pagherà 72 milioni di euro più 10 di bonus, contratto di 5 anni per il giocatore da 5 milioni di euro circa a stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il virologo Tarro: “L’OMS ha fatto una brutta figura, a Napoli non è successo”

Giudice Sportivo – Sette squalificati, l’Atalanta senza Malinovskyi contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carabiniere investito da ladri, è grave