Ufficiale: Di Maria salta la Cremonese, infortunio in allenamento

Max Allegri dovrà fare a meno del campione del mondo Angel Di Maria

La Juventus, tramite i suoi canali ufficiali, ha reso note le scelte del tecnico Massimiliano Allegri in merito ai convocati per la sfida di domani contro la Cremonese. Oltre agli assenti Pogba, Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Vlahovic e Aké, si aggiunge alla lista degli indisponibili anche Angel Di Maria. L’argentino campione del mondo in Qatar si è fermato dopo aver rimediato una contusione alla caviglia destra in allenamento. Convocato invece il suo connazionale Paredes.

Fonte foto: Instagram @angeldimariajm

