Ufficiale, il Primavera Tsoungui lascia il Napoli

Tsoungui saluta il Napoli

Marc Tsoungui, giocatore aggregato alla Primavera del Napoli, è stato ceduto a titolo definitivo al Losanna. Non positiva la sua stagione in maglia azzurra, dove ha collezionato solo 4 presenza in tutto il campionato. Tornando in Svizzera, il camerunense riabbracerà l’ambiente sove calcisticamente è cresciuto. Per lui contratto triennale con la società svizzera.

