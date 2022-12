Ufficiale: Lavoro personalizzato per Sirigu e Rrahmani, out Demme

Il report dell’allenamento odierno del Napoli

Il Napoli tramite i suoi canali ufficiali ha reso noto il report della seduta odierna di allenamento. Il club azzurro annuncia che due azzurri hanno svolto lavoro personalizzato, out invece Demme per affaticamento muscolare, con Kim che è tornato dopo l’impegno mondiale.

Questo è quanto si legge:

“La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto torello esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Rrahmani e Sirigu hanno svolto personalizzato in campo.

Demme ha fatto lavoro personalizzato in palestra per affaticamento muscolare e non prenderà parte alla partita di questa sera. Kim è rientrato dall’impegno con la propria nazionale ai Mondiali”.

Fonte foto: @sscnapoli.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sampdoria-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita dal 27 dicembre: tutte le info

Questura di Napoli: rilasciati 14 Daspo, con vari capi di imputazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici