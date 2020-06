UFFICIALE – Napoli-Juventus sarà diretta da Doveri. Le statistiche con gli azzurri

Napoli-Juventus sarà diretta da Doveri. Le statistiche con gli azzurri

La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma con calcio di inizio previsto alle ore 21:00, sarà arbitrata da Daniele Doveri.

L’arbitro della sezione di Roma è al suo primo Napoli-Juventus e alla sua prima finale di Coppa Italia in carriera.

STATISTICHE

Per il Napoli il bilancio complessivo con Doveri conta 13 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

In questa stagione, però, lo score non è stato proprio positivo: 1 vittoria contro il Cagliari (0-1), 1 pareggio a reti bianche contro il Torino e la sconfitta di campionato in casa contro l’Inter (1-3).

