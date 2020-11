Ufficiale, problemi per Kean. Mancini convoca Okaka

Ufficiale, Okaka sostituisca Kean

Come riportato da Sky Sport, altri problemi per l’Italia di Mancini. Nelle ultime ore infatti, il ct ha chiamato Stefano Okaka per sostiuire Moise Kean che ha abbandonato Coverciano. Dopo Pellegri, Mancini farà a meno anche dell’ex Juventus.

