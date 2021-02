Ultime di formazione per il Napoli: c’è Osimhen, Bakayoko

Ultime di formazione per il Napoli in vista della sfida di questa sera contro l’Atalanta per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Ultime di formazioni per il Napoli in vista della sfida di questa sera contro l’Atalanta per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia al Gewiss Stadium. Sky Sport fa sapere che per il Napoli sarà 4-3-3 con Osimhen attaccante con Lozano e Insigne al suo fianco. In mediana c’è Bakayoko con Elmas e Zielinski, dietro tutto confermato e a sinistra torna Hysaj. In porta Ospina.

Ecco la probabile formazione (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Equipe attacca Agnelli: “Pericoloso che sia lui a disegnare con qualche amico, il calcio europeo di domani”

Coppa Italia, Napoli: Rino Gattuso potrebbe entrare nella storia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: via libera dal Cts alla ripresa del concorso