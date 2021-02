Ultim’ora – Le strade del Napoli e di Gattuso si divideranno a fine campionato

Sono stati effettuati altri sondaggi per il successore di Gattuso sulla panchina del Napoli: Juric e Italiano

Tra il Napoli e Gattuso sarà addio. Secondo quanto riportato da Repubblica, ormai non ci sono più dubbi. Sempre secondo il quotidiano, sono stati effettuati altri sondaggi per il successore dell’allenatore calabrese sulla panchina dei partenopei: Juric e Italiano. Ecco così spiegato come il target varierà sia per budget che per il monte ingaggi, entrambi ridotti e con drastici tagli.

