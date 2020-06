Ultim’ora – Novak Djokovic positivo al coronavirus: contagiati anche altri tennisti

Novak Djokovic ha annunciato di essere risultato positivo al COVID-19

Novak Djokovic ha annunciato di essere risultato positivo al COVID-19. Il numero uno della classifica ATP, in questi giorni, ha disputato un torneo di beneficenza in Serbia e in Croazia. Lo stesso torneo ha visto protagonisti anche Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki: tutti risultati positivi. Il tennista serbo, secondo quanto si legge nel comunicato diramato dallo staff, non accusa alcun sintomo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Gianni Simioli su Radio Marte: “Grazie Lorenzo Insigne per il regalo a Salvatore”

Sindaco Verona: “Astio tra tifoserie? Non è che i veronesi a Napoli sono trattati meglio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Easyjet, lo spot sulla Calabria fa discutere