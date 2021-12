Ultim’ora – Possibile il recupero di Insigne e Fabian Ruiz

Le colonne de Il Corriere del Mezzogiorno analizzano le condizioni di Fabian Ruiz e Insigne.

Secondo il quotidiano, sia Fabian Ruiz che Lorenzo Insigne potrebbero essere regolarmente in campo per la sfida di domani sera al Maradona contro l’Atalanta:

“Fabian Ruiz e Insigne possono farcela invece anche per la sfida contro l’Atalanta, saranno valutati nella rifinitura di oggi, unica occasione che avrà Spalletti per verificare le condizioni di tutta la rosa. Fabian Ruiz ha una tendinopatia all’adduttore e all’ileopsoas destro, Insigne una contrattura al soleo sinistro. Si sono fermati in tempo, entrambi possono puntare al recupero lampo per la sfida di domani sera contro l’Atalanta”.