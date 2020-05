Ultim’ora Sky – Ecco come si allenerà il Napoli da venerdì

Ultim’ora Sky – Ecco come si alleneranno gli azzurri da venerdì: 4 giocatori in campo e le sessioni saranno due

Ultim’ora Sky – Il Napoli è già organizzato per i tamponi, che saranno effettuati a tutti coloro che accederanno a Castel Volturno nei prossimi giorni. Al più tardi domattina il primo di due cicli di tamponi, per tornare in campo comunque non prima di venerdì. Nei giorni è stato fatto un sopralluogo sui tre campi del centro sportivo e sono tutti in perfetto stato.

GLI ALLENAMENTI – Sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, ci saranno due sessioni di lavoro, con 12 calciatori impegnati per ogni sessione, 4 per ogni campo di gioco, assistiti da due cembri dello staff di Rino Gattuso. Tra un turno e l’altro ci sarà mezzora di pausa per consentire il deflusso del turno precedente. Ogni calciatore avrà a disposizione un kit con almeno tre cambi, dal momento che i completini dovranno essere lavati a casa.

