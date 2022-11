Cessione Napoli, Venerato: “Ecco la verità sull’idea di De Laurentiis”

Cessione del Napoli, le parole di Venerato

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio dicendo la sua riguardo i rumors sulla cessione del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Presunta cessione del Napoli? “Il Corriere dello Sport è una fonte credibile ed accreditata, le norme vanno sempre certificate, ma parliamo di una fonte importante. Grazie all’ottimo operato della società, il Napoli si è accreditato ed ha attirato l’attenzione di fondi americani, è una squadra epica senza nessun debito. Sicuramente ci sono tante multianzionali propense a possibili partnership con una realtà così positiva come il club azzurro. Ma De Laurentiis non credo sia intenzionato a cedere la società, nel suo momento migliore. Magari in futuro qualcuno potrebbe ingolosire Aurelio con l’acquisizione di alcune quote. Il club azzurro è una realtà osservata con grande attenzione, ma credo che per tanto tempo resterà nelle mani della famiglia De Laurentiis”.

