Walter De Maggio: “Mertens sarà assente ad Udine, Milik al centro del mercato”

Walter De Maggio attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato importanti aggiornamenti su quel che riguarda la prossima sfida del Napoli. Poi ha fatto anche un passaggio sul mercato, dove Milik è sempre al centro delle trattative. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli si sta allenando a Castel Volturno in attesa della partita contro l’Udinese, molto probabilmente, dalle notizie che ci arrivano Mertens non recupererà per la sfida allo stadio friulano. Per quanto riguarda il mercato, tutti vogliono Milik, il centravanti è al centro di diverse voci che lo riguardano già da questa sessione di calciomercato”.

