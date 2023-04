Zaffaroni: “Un punto che vale tantissimo. Fare risultato qui è stato importante”

Le parole di Marco Zaffaroni dopo il pareggio con il Napoli di Spalletti.

L’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, ha commentato il pareggio con il Napoli a DAZN:

Quanto vale questo punto?

“Un punto che vale tantissimo per la nostra classifica e una grande iniezione di fiducia, perché fare risultato qui è una cosa importante. Avremo un finale di stagione intenso e questo risultato ci deve dare grande morale”.

Rammarico per l’occasione di Ngonge?

“Una grandissima occasione. Abbiamo preparato la gara in questo modo: il Napoli ha individualità e organizzazione e sapevamo di dover fare una gara di attenzione e intensità. La cosa positiva è che tutte le volte che potevamo ripartire l’abbiamo fatto. Questa occasione sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma in generale siamo soddisfatti”.

Difesa a 4 e Lasagna esterno: una soluzione solo per Napoli?

“Dovevamo rispettare molto il Napoli, che ha messo sotto tutti in Italia e in Europa. Kevin da quella parte poteva fare questo tipo di partita perché ha qualità fisiche eccezionali. Ci voleva gamba per ripartire e lui ha fatto una grande gara a livello difensivo e sempre protagonista nelle ripartenze. Ha caratteristiche eccezionali”.

Da dove è ripartito dopo Genova?

“Noi dobbiamo pensare di lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Genova è un incidente che ci può stare, in un percorso che porta via energie fisiche e nervose. La squadra ha reagito alla grande, non dobbiamo mollare dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo”. TMW

