AS – Zidane fa muro per Reguilon: cessione solo con clausola di recompra

Calciomercato Napoli, Zidane fa muro per Reguilon

Ultime calciomercato Napoli – Sergio Reguilon è l’obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la corsia difensiva mancina. Il terzino classe ’96 è seguito da Giuntoli, ma nonostante abbia un accordo di massima con la società partenopea il suo futuro resta ancora in bilico.

Zidane fa muro per Reguilon

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Zinedine Zidane non vorrebbe privarsi del laterale: il tecnico francese punta molto su di lui e lo vede come il titolare del futuro nel Real. Per questo motivo la sua cessione potrebbe avvenire solo a fronte della presenza di una clausola di recompa in favoarere delle merengues.

