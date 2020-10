Zielinski ed Elmas, guariti ma ancora indisponibili: i dettagli

Avranno tirato sicuramente un lungo sospiro di sollievo, Zilinski ed Elmas, quando finalmente hanno appreso di essere negativi al Covid.

I due calciatori, infatti, erano positivi da circa tre settimane. Un problema non solo per mister Gattuso che non li ha potuti avere disponibili, ma anche per la loro salute.

I due calciatori, dunque, torneranno a breve agli ordini dell’allenatore ma prima, dovranno sottoporsi a visite mediche.

A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno.

