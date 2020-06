‘A jucatella – La Lazio di Inzaghi e l’Inter di Conte chiamate al riscatto

‘A jucatella – Lazio e Inter chiamate al riscatto rispettivamente contro la Fiorentina all’Olimpico e il Parma al Tardini

‘A jucatella – Il campionato di serie A è ripartito con non poche problematiche: gli stadi vuoti, i contratti legati al mondo delle televisioni, i provvedimenti da adottare, il regolamento anti-covid da rispettare; intanto siamo giunti alla ventottesima giornata che, sulla carta, sembra sorridere alla squadra in testa alla classifica. La Juventus, infatti, ospiterà il Lecce di Liverani mentre le dirette inseguitrici Lazio ed Inter, dopo il passo falso contro rispettivamente Atalanta e Sassuolo, cercheranno le loro rivincite: i biancocelesti di Inzaghi sfideranno la Fiorentina all’Olimpico mentre i nerazzurri di Conte faranno visita al Parma di D’Aversa. Sono proprio queste due le partite che andremo ad analizzare.

Lazio-Fiorentina (sabato 27 giugno ore 21:45)

La Lazio, dopo la batosta rimediata in casa dell’Atalanta (da 2-0 a 2-3), ha visto interrompersi la striscia positiva di risultati che durava da ben 21 gare di campionato e che hanno portato la formazione di Inzaghi a duellare con la Juventus per lo scudetto. La Fiorentina è reduce dal pareggio interno contro il Brescia e, in totale, ha diviso la posta in palio nelle ultime tre gare di campionato disputate.

Il consiglio della jucatella per questa scommessa

Contro i viola, i laziali, scivolati a meno quattro dalla Juventus, cercheranno di rimettersi in scia dei campioni di Italia. La sconfitta di Bergamo ha delineato una forma fisica precaria della squadra romana: gli uomini di Inzaghi, infatti, hanno faticato non poco nel secondo tempo, subendo la forza e la determinazione atalantina che hanno portato i bergamaschi a ribaltare lo 0-2 iniziale. Dovessero steccare ancora, ridurrebbero al minimo le già difficili speranze tricolori. La Fiorentina ha sprecato una ghiotta occasione per uscire prepotentemente dalla zona rossa della classifica: l’ 1-1 contro il Brescia non è stato certamente il risultato che l’ambiente si aspettasse. Lazio che cercherà in tutti i modi di vincere la partita, Fiorentina che baderà a difendere e a ripartire.

il nostro pronostico: 1 + OVER 1,5

Parma-Inter (domenica 28 giugno ore 20:45)

Allo stadio Tardini si concluderà la ventottesima giornata di campionato di serie A. A Genova, contro il grifone, il Parma è riuscito a segnare quattro gol e a portarsi la vittoria a casa; tre punti che permettono alla squadra emiliana di sognare l’Euroa League. L’Inter arriva a questo match dopo il rocambolesco pari interno contro il Sassuolo (3-3) che ha ridimensionato i sogni scudetto di Conte.

Il consiglio della jucatella per questa scommessa

I ducali padroni di casa hanno ottenuto sette punti nelle ultime cinque gare di campionato disputate. La vittoria in casa del Genoa però ha dato nuovo slancio alla compagine di D’Aversa: con 39 punti sono solo a tre lunghezze dal Napoli e, quindi, dalla zona Europa League. L’Inter nelle ultime quattro di campionato ha raccolto solo quattro punti: sconfitta a Roma contro la Lazio e a Torino contro la Juve, vittoria contro la Samp a Milano e pari contro il Sassuolo sempre a Milano. La squadra del biscione, per alimentare speranze di aggancio alla Juve, non deve concedere punti all’avversario e provare a vincere la partita del Tardini. Partita che promette intensità in mezzo al campo.

il nostro pronostico: X2 + multigol 1-5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

